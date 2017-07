Biscay y su remoción del Central: "Es un ataque a la libertad de pensamiento”

"El decreto que han emitido refleja de forma contundente que no hay motivo legal ni constitucional para prohibirle a un director del banco hablar públicamente sobre cuestiones técnicas de la política económica", añadió el además abogado especializado en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires).

"La primera reflexión que tengo para hacer es que quedó de forma muy contundente y clara que el gobierno nacional y el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) no guardan ningún criterio de independencia y no están cómodos con que en el Directorio existan voces críticas que reflejen la pluralidad de criterios que establece la Carta Orgánica del Banco Central", sostuvo.

El director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Biscay, aseguró que su remoción por decreto "es un ataque a la libertad de pensamiento” y "no hay motivo legal” para hacerlo.

