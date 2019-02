Blog educativo: herramientas TIC para crear contenidos

Crear un blog educativo es sencillo y rápido, pero mantenerlo y crear contenidos de calidad que aumenten la motivación y el aprendizaje de nuestros alumnos ya no es tan sencillo. El portal ayudaparamaestros.com comparte las herramientas TIC que considera más apropiadas para que los blogs sean lugares vivos que permitan que los alumnos puedan desarrollar su competencia digital, aprender, investigar y colaborar.

1. Genially - Permite crear e incrustar en nuestro blog presentaciones, diseños interactivos, infografías, imágenes interactivas, mapas, recursos específicos para educación (canvas, esquemas, juegos, etc.), pósters, galerías, CV., tarjetas, calendarios, álbum de fotos, etc. Nos ofrece un gran número de plantilla que podemos personalizar y enriquecer añadiéndoles contenidos interactivos y todo lo que queramos.

2. Vizia y EDpuzzle - Con estas dos herramientas podemos convertir cualquier video en una lección interactiva y compartirla en nuestros blogs copiando el codigo embed que nos ofrece. Vizia es más sencilla y funciona con videos de YouTube o Wistia. EDpuzzle funciona con todo tipo de videos e incluso podemos utilizar y modificar videos creados por otros usuarios. Además, nos permite crear clases y asociarles videos. Ambas nos dejan añadir a los mismos preguntas tipo encuesta, de opción múltiple, llamadas de a la acción a través de contenido multimedia, preguntas de respuesta libre, etc.

3. Quizziz - Es una herramienta ideal para crear evaluaciones online y concursos de preguntas. Luego podemos compartirlo en nuestro blog o dejar el Quizziz como tarea para que nuestros alumnos lo hagan. Es similiar al Kahoot, pero nos ofrece más posibilidades y ventajas: las preguntas y respuestas también aparecen en el dispositivo móvil o computadora de nuestros alumnos, nos da diferentes formatos de pregunta, decidimos el tiempo que damos para cada pregunta y el orden de la mismas (podemos decidir que en el celular de cada alumnos salgan preguntas diferentes), cada alumno controla su ritmo y realiza el Quizziz de manera tranquila y más reflexiva, biblioteca con Quizziz públicos, descarga completa y precisa de los resultados individuales y grupales, posibilidad de eliminar la opción de marcador público, posibilidad de marcar un tiempo para que realicen un determinado Quizziz como tarea, etc. Para crear un Quizziz entramos en https://quizizz.com y para jugar entramos en https://quizizz.com/join/.

4. Vimeo y You Tube - Cuando creamos un video o queremos compartir uno creado por otro usuario necesitamos alguna plataforma que nos lo permita hacer. Sin duda alguna, las mejores son Vimeo y You Tube, pero entre ambas hay claras diferencias según el objetivo que persigamos. Si queremos que nuestro video alcance una mayor popularidad, You Tube. Si nos preocupa más la calidad del video y su correcta visualización, Vimeo. Además, Vimeo nos ofrece otras ventajas respecto a You Tube. En sus videos no hay publicidad, nos permite privatizarlos poniéndoles una contraseña para que otros puedan verlos sin necesidad de tener cuenta en Vimeo y también podemos sincronizarlo con nuestra cuenta Dropbox para subir videos directamente desde ella.

6. Educaplay - Existen muchas herramientas para crear nuestras propias actividades interactivas que luego podremos incrustar en nuestro blog a través de un código HTML. Educaplay propone el gran número de actividades que nos permite crear: adivinanza, diálogo, ordenar palabras, relacionar mosaico, ruleta de palabras, completar, dictado, presentación, sopa de letras, colección, mapa interactivo, relacionar, test, crucigrama, ordenar letras, relacionar columnas y vídeo quiz. Crear los juegos es realmente sencillo, al igual que compartirlos en nuestro blog.

7. Powtoon - Esta herramienta nos permite crear presentaciones animada con efectos profesionales. Son presentaciones que combinan animación, música y texto, por lo que resultan muy atractivas y son muy apropiadas para todo tipo de proyectos y explicaciones. Una vez creada la presentación podemos compartirla o incrustarla en nuestro blog.

8. Calameo - Si queremos subir un documento Word o PDF a nuestro blog, esta herramienta nos lo permite hacer de manera sencilla. Luego nos ofrece un código embed para que se pueda ver en nuestro blog. También permite subir otros archivos: Powerpoint, Excel, Text, Open Office, Calc y Writer. El panel de control que nos ofrece para ver el documento subido es sencillo y permite realizar varias acciones interesantes: quitar o subir el volumen si lo tiene, aumentar o disminuir el tamaño, pasar páginas con un clic, diferentes opciones de visualización, contenido relacionado, posibilidad de compartir, vista a pantalla completa, descarga e impresión.