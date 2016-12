Boasso dijo que podría llevar a la Justicia “pacto" por endeudamiento

También agregó que “quien esté de acuerdo con el endeudamiento propuesto por la intendenta que lo apruebe porque está convencido de que es bueno para la ciudad, pero no porque se ponen en la mesa proyectos que benefician a ciertos grupos política y económicamente”.

Además el concejal afirmó que “cuando los debates se producen en estos niveles me dan asco; los debates entre cuatro paredes convierten al Concejo Municipal en un mercado persa”.

