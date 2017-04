Boca de urna en Francia: Macron y Le Pen a segunda vuelta

De confirmarse los sondeos, sería la primera vez que los dos grandes partidos que dominaron la política francesa en los últimos 40 años, los conservadores -Los Republicanos de Fillon- y el hoy oficialista Partido Socialista (PS) no llegan a la segunda vuelta y, por lo tanto, no pelearán por la Presidencia de la potencia europea.

Un poco más lejos se ubicaron, empatados, el ex primer ministro conservador Francois Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con un 19%, según sondeos de boca de urna de las consultoras Ipsos y Sofres citados por el diario local Le Monde.

