Bonfatti: "Los radicales no pueden estar con un pie en cada bote"

“Por este camino se va (a beneficiar) a los grupos más concentrados de la economía. No hay que seguir por este rumbo", dijo y ante la consulta del periodista Jesús Emiliano aclaró que en base al perfil de Macri y su gabinete “no esperaba algo distinto, para nada”.

“En la política se habla de personas, y doy nombres: se habla de Cristina, de Margarita, de Sergio, de Juan Manuel, pero ¿quién habla del país? ¿En dónde se discute de educación, de salud, de energías renovables, de medio ambiente, de la juventud?”, señaló el titular de la Cámara de Diputados provincial y sentenció: “Todos van enganchándose detrás de un nombre y no se discute política”.

"Los radicales que apuestan a Cambiemos a nivel nacional y al Frente Progresista en la provincia tendrán que tomar una decisión y definirse porque no pueden estar con un pie en cada bote", aseguró el ex gobernador en el programa Hoy es siempre todavía (Radio 2).

