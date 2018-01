Brasil: ratificaron condena a Lula por corrupción

Concluyó el juicio contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que ratificó la condena a 9 años y medio de cárcel por corrupción impuesta al ex mandatario. Lula, favorito en todos los sondeos para las elecciones de octubre, no será detenido sin embargo hasta que su defensa agote todos los recursos de apelación, un proceso que puede durar varios meses. Este miércoles, los tres jueces votaron a favor de la condena.

Según informó EFE, en esta causa judicial, una de las siete abiertas a Lula, la mayoría por supuesta corrupción, el antiguo jefe de Estado responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS, como un triplex en el balneario Guarujá, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.

En este contexto –y con cientos de manifestantes en la puerta del tribunal–, los tres magistrados que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, decidieron ratificar la sentencia que recibió el ex mandatario (2003-2010).

El dirigente del PT se convirtió el pasado 12 de julio en el primer ex mandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985).

La confirmación de la condena emitida en el marco de la megacausa "Lava Jato" ("Lavado de autos") podría inhabilitar a Lula como candidato presidencial en virtud de la ley de "Ficha Limpa" ("Expediente Limpio"), aunque no estaba inicialmente claro cuándo se aplicará esa ley.