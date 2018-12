Brasilia blindada: extremas medidas de seguridad para la asunción de Bolsonaro

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, viajó desde Río de Janeiro a Brasilia, donde tendrá lugar su investidura el próximo martes 1º de enero y que, a partir de ahora, será su lugar de residencia.

Un video divulgado por su asesoría de prensa mostró los últimos momentos del futuro mandatario de Brasil en su casa, ubicada en un condominio del acomodado barrio de Barra de Tijuca, en la zona sur de la "cidade maravilhosa", que fue su lugar de residencia hasta este sábado.

En el vídeo, Bolsonaro se toma fotos con los vecinos antes de partir rumbo a la Base Aérea de Galeao y su hija sale cargando el perro de la familia.

A la salida, Bolsonaro abrió la puerta del vehículo donde se transportaba y saludó a unas 30 personas que lo ovacionaron gritando al unísono "mito" y que desde el inicio de la mañana, lo esperaban en la puerta del condominio para despedirlo.

En su residencia, Bolsonaro recibió visitas de ilustres personajes que fueron a saludarle tras ser elegido presidente de Brasil, entre los cuales, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y embajadores de diversos países.

La casa particular del ultraderechista también se convirtió en su despacho oficial, donde adelantó una inédita y exitosa campaña por las redes sociales, tras haber sido atacado a cuchilladas durante un mitin público cuando era candidato.

Durante su último día en Río, Bolsonaro continuó con su habitual participación en las redes sociales desde donde anunció que pretende garantizar por decreto la tenencia de armas de fuego y "lamentó" que los legisladores del partido de Lula, decidieran no asistir a su ceremonia de investidura.

A las 15 de este sábado despegó hacia Brasilia el avión de la Fuerza Aérea donde viajaron Bolsonaro, su familia y miembros de su comitiva.

Obrigado pela receptividade de sempre, amigos de Brasília e de todo Brasil! ���� pic.twitter.com/OoJgMnWkEc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de diciembre de 2018



En la capital del país, el ultraderechista y su familia se dirigirán a la Granja del Torto, la casa de campo presidencial, donde, según fuentes oficiales, darán la bienvenida al año nuevo.

El ultraderechista tomará posesión del cargo en la capital del país el próximo 1 de enero, tras ganar las elecciones presidenciales de octubre con un 56 % de los votos frente al 45 % obtenido por Fernando Haddad, quien sucedió como candidato del PT al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades esperan entre 250.000 y 500.000 personas para la ceremonia de investidura, que se realizará en medio de fuertes e inéditas medidas de seguridad.

Según fuentes oficiales, al menos doce jefes de Estado, en su mayoría de países vecinos de Sudamérica, 11 ministros de Relaciones Exteriores, 16 enviados especiales y 3 directores de organismos multilaterales han confirmado hasta ahora su presencia al evento donde habrá representantes de unos 60 países.

La agenda del martes

A las 13, hora de Argentina, del 1º de enero, Bolsonaro saldrá de la Granja del Torto, residencia de campo presidencial usada durante la transición, hasta la catedral de Brasilia.

Desde allí comenzará el cortejo a las 13:50 hasta el Congreso Nacional, donde a las 14 se abrirá la ceremonia de jura ante la Asamblea Legislativa donde asumirá la presidencia y deberá hacer un pronunciamiento.

En el acto, no estarán los opositores Partido de los Trabajadores del ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva y los izquierdistas Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que argumentan que Bolsonaro hizo campaña reclamando la "destrucción" de esas fuerzas.

A las 15, se dispararán 21 cañonazos y Bolsonaro pasará revista a las tropas militares, para a las 15:15 trasladarse hacia el Palacio del Planalto, a 200 metros de distancia.

Bolsonaro subirá a rampa de mármol en el palacio de vidrio y concreto con las curvas famosas de Niemeyer y será recibido por Temer, que le pasará la banda presidencial.

En un espacio llamado "parlatorio", Bolsonaro deberá hacer un discurso ante la multitud.

A las 16:30 de Argentina, según el cronograma oficial, deberán asumir los ministros y a las 17:30 habrá una recepción a las autoridades extranjeras en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería.