Brutal: abusan a una mujer y apuñalan a sus hijos

Una mujer de 39 años de La Plata fue abusada sexualmente por cinco personas, que además apuñalaron a sus dos hijos y mataron a su perro. Los agresores ya fueron identificados. Habrían cometido el brutal ataque después de una pelea.

Según expresó la mujer a Diario Hoy, el hecho ocurrió el 11 de noviembre en calle 77 entre 135 y 136, aunque trascendió recién en las últimas horas. "Yo me estaba bañando cuando escuché ruidos y gritos en mi casa. En ese momento, me sacaron de la ducha y comenzaron a manosearme y golpearme en todo el cuerpo. Yo soy discapacitada y tengo problemas en una de mis piernas pero no les importó nada, me amenazaron y pegaron en reiteradas oportunidades”, relató.

De acuerdo a los datos que aportó la víctima, todo se habría producido tras una pelea del grupo de agresores con uno de sus hijos, a quienes también atacaron. "Al menos (17 años) le dieron tres puñaladas y al mayor una. Cuando escucharon mis gritos intentaron ayudarme", comentó.

En tanto, las cinco personas también mataron a su perra pitbull de una puñalada. “Había tenido cachorros días antes del hecho. La recibimos con 45 días de nacida y la criamos durante todo este tiempo”, aseveró uno de los jóvenes lesionados.

La mujer dijo que los sospechosos están "identificados pero libres". "Pasan por la puerta de mi casa como si nada. Nosotros nos tuvimos que ir porque nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a prender fuego todo", finalizó.