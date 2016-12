Brutal femicidio: mujer recibió nueve puñaladas

Una mujer fue asesinada de al menos de nueve puñaladas, una de ellas a la altura del cuello, en una casa de la localidad bonaerense de William Morris, partido de Hurlingham. Los investigadores intentan determinar si la víctima fue atacada por una ex pareja con quien discutió o por otros dos hombres que apuntaron testigos.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el crimen fue descubierto cerca de las 22 del martes en una casa de la avenida Gobernador Vergara al 5130, en ese partido del oeste del conurbano bonaerense, y la víctima fue identificada como María Lucía Argüello (31).

Según los investigadores, el episodio fue descubierto luego de que un vecino alertó a la policía por los gritos de una mujer pidiendo auxilio, por lo que un patrullero de la comisaría local se dirigió al lugar.

Al llegar, los policías encontraron el cuerpo de la mujer tirado en el piso de la vivienda con al menos nueve puntazos en distintas partes del cuerpo. Fuentes de la investigación dijeron que el cadáver presentaba cuatro cortes profundos, uno de ellos en el cuello, y otros cinco puntazos superficiales.

Los investigadores no pudieron trabajar con los peritajes y el levantamiento de huellas porque la casa no tenía luz, ya que tenía todos los cables cortados. Se cree que la casa estaba deshabitada y que Argüello había pactado un encuentro allí con su ex novio para conversar.

Sin embargo, Mónica, una mujer que dijo ser amiga de la familia de la chica asesinada, contó que en el lugar, además del ex novio, se hallaban otros dos hombres, y que los investigadores encontraron droga.

Tras descubrir el crimen, los familiares y amigos de la mujer asesinada cortaron durante casi toda la madrugada del miércoles el tránsito en el lugar para exigir el esclarecimiento del hecho.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Morón, a cargo de Walter Leguizamo, quien instruye las primeras actuaciones por "homicidio".