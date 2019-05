Buena leche: ACUNAR, un proyecto para garantizar la nutrición de los más chicos

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este viernes ACUNAR, un alimento en base a leche fluida patentado por el Estado santafesino, que se distribuirá en forma gratuita en centros de salud y escuelas de toda la provincia. Este producto está destinado a embarazadas, bebés, niñas y niños de hogares vulnerables.

Desde el Ministerio de la Producción de Santa Fe se impulsó el desarrollo de la fórmula, en función de los requerimientos nutricionales que el Ministerio de Salud definió para la población beneficiaria.

Así nació Acunar, desarrollado por Addvance, el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado) y el Ministerio de Salud de Santa Fe.

El producto llega en tres líneas:



ACUNAR MAMA, destinado a embarazadas, para proteger el desarrollo integral del feto y estimular la lactancia

ACUNAR BEBÉ, destinado a bebés de 12 meses a tres años, para cuando la lactancia materna no es suficiente

ACUNAR NIÑEZ, destinado a niñas y niños, a partir de los tres años.

El producto para embarazadas y bebés se distribuirá de manera gratuita en centros de salud y el destinado a niños y niñas se repartirá en escuelas de toda la provincia.

La ministra de la Producción, Alicia Cicliani, remarcó: "En el sistema público de salud se detectan problemas nutricionales, tanto desnutrición por falta de alimentos como obesidad por alimentación inadecuada. La provincia de Santa Fe cuenta con recursos productivos, industriales, tecnológicos y comerciales destacados en el sector lácteo. Intervenir desde la política pública para que los chicos de hogares vulnerables tengan las mismas oportunidades de desarrollo garantiza el derecho a la alimentación saludable reconocido por Naciones Unidas", sostuvo.

Respecto de cómo nació la idea de intervenir en la producción de alimentos nutritivos para poblaciones vulnerables, explicó: "Se buscó hacer más eficiente la compra pública. Detectamos en la Mesa de Competitividad de la Leche que las compras públicas que se realizan de este alimento no son eficientes. El Estado suele comprar a precio de mercado productos que no tienen el impacto adecuado en la nutrición de la población objetivo, que está en situación de pobreza y además la logística de reparto no tiene racionalidad económica", explicó.

"Podemos garantizar un precio accesible y sustentable. El envase lo provee TetraPack, que a través de su Fundación abarató el costo por fines sociales en un 30 por ciento. Además, el envase nos garantiza inocuidad y una cadena de distribución que no necesita frío. Esto permite ajustar costos en logística vinculados a fletes. Y se trabaja además en el desarrollo de pymes que puedan envasar el producto con garantía de inocuidad cerca de la población beneficiaría para que no haya costos logísticos".

El gobernador Miguel Lifschitz, en tanto, resaltó que cuando tanto se habla de “acuerdos nacionales” un objtivoo básico es encontrar consensos para “generar políticas de Estado es terminar con la pobreza en la Argentina". Y en ese sentido sostuvo que este proyecto "es un paso importante para abordar el problema desde el origen".