Buenas noticias sobre la salud de Noah Bublé

“Yo hablo con ella de vez en cuando, trato de no invadirla, pero hemos conversado por Whatsapp. Dicen que tuvo un inicio de tratamiento muy bueno y al agarrarse temprano todo indica que va a tener una cura, y Dios va a quererlo así”, agregó el actor.

En una entrevista en Agarrate Catalina, el ciclo de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Francella dijo que “parece que el tumorcito (de Noah) se redujo”. El actor y Lopilato tienen una buena relación desde su época de Casados con hijos, donde la rubia interpretaba el papel de la hija del personaje de Francella, Pepe Argento; e incluso ambos iban a rodar una película, Los que aman, odian, hasta que se conoció el diagnóstico de Noah.

