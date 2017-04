Bullrich y Buryaile lanzan Cosecha Segura 2017 en San Lorenzo

Aladio considera que “no hay infraestructura” para la cantidad de vehículos que arriban a las playas. También apuntó al cupo: “Al chofer le dicen que entregue la mercadería y cuando llega no hay cupo, y tiene que entregrar al otro día. El 40 por ciento de los camiones que ingresa no está registrado”, alertó.

Para el dirigente, la seguridad tiene que contemplar el ingreso diario de 14 mil camiones. “Cada vez que hay atracos se quedan varados y nadie se hace responsable. El derecho de playa se cobra 160 pesos, multiplíquenlo por dos millones y medio de camiones que ingresan. Pero todo ese dinero no se sabe a qué manos va, mientras que el camionero es un pobre tipo que cuando llega a la playa después de días no puede descargar”, observó.

