Buscar un nuevo bebé: ¿Cuánto tiempo se recomienda esperar?

Cuando una pareja se plantea agrandar la familia, una de las cuestiones que surge al hacer planes de futuro es el tiempo que se llevarán los hermanos entre ellos. Hay quienes prefieren tener hijos lo más seguido posible, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar entre embarazos?

Tal como publica el portal 20minutos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el tiempo óptimo para el intervalo intergenésico es de 18 meses.

Concebir un niño antes está asociado de forma significativa con un aumento de las complicaciones, tanto para la madre como para el feto, como nacimiento prematuro y que el bebe nazca con bajo peso. Por cada mes inferior a los 18 meses entre embarazos, el riesgo de nacimientos prematuros aumenta en un 1,9%.

En el caso de haber tenido cesárea previa, la recomendación es esperar dos años como mínimo, ya que si el intervalo es menor, el riesgo de rotura uterina durante el trabajo de parto del siguiente embarazo se duplica.

Menos de seis meses, más riesgo

En un intervalo demasiado corto, inferior a seis meses, a las complicaciones mencionadas anteriormente se suman un mayor riesgo de anemia materna, de rotura prematura de memebranas y de producirse hemorragias en la segunda mitad del embarazo.

Muchas mujeres creen que durante el periodo de lactancia no pueden quedar embarazadas, pero esto no es así. Mientras el bebé succiona inhibe la ovulación, por eso se produce ausencia de regla, pero no es un método anticonceptivo infalible, por lo que puede fallar.

Fuente: 20minutos.es