Cachetazo de campo

Nélida deja todo y se lleva a Sandra, la hija, con lo puesto. Al campo se la lleva. Están en el campo y con el Campo. El hombre lleva nombre de paisaje. El campo o el confort le dicen a Sandra. No se puede tener todo. Entre ellas se habla del clima, se habla de muñequitos de trapo, se habla de mascotas y de películas.

Siempre se habla de otras cosas porque hay palabras que no se pueden nombrar, nombrarlas significaría reconocerse en ese espejo en el que no quieren mirase; enfrentar lo oculto, lo que no se puede, lo que se teme.

Elenco: Claudia Piccinini, Micaela Gómez e Ignacio Amione

Autor: Federico León

Dirección: Romina Bozzini