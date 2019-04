Cachi Martínez: “El justicialismo tiene la gran oportunidad de recuperar la provincia”

En su discurso de cierre de campaña, realizado en el marco de una fiesta popular en una plaza de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, Cachi Martínez habló entra otras cosas de su vuelta al justicialismo, destacando que “hemos aprendido de nuestros errores, por eso los justicialistas estamos nuevamente juntos, cada uno con su perfil, en las listas van a encontrar candidatos del kirchnerismo, de la Cámpora, y tambièn nosotros que nos identificamos más con dirigentes como Lavagna, Schiaretti y Massa, de Alternativa Federal. Unidad en la diversidad, eso somos, y tenemos un objetivo común, que es superar a este gobierno nacional que nos ha hecho mucho daño, sobre todo a la provincia de Santa Fe, aumentando retenciones, eliminando el Fondo Sojero, no pagando la deuda de la coparticipación, a pesar de que la Corte lo reconoció, o eliminando los subsidios al transporte. En ese contexto, creemos que podemos aportar nuestro granito de arena y creemos que somos una alternativa superadora al socialismo que gobierna la provincia”.

Además, con respecto al gobierno provincial socialista, Martínez hizo alusión a las políticas de seguridad implementadas y llamó “fracaso” a la reforma penal provincial impulsada según sus palabras por un “falso garantismo”. En este sentido expresó que“no creo que el de Lifschitz haya sido un mal gobierno, pero tiene dos o tres temas donde le ha ido mal y en algunos se ha sacado cero. Por ejemplo: en materia de seguridad. A mí me sorprende que Lifschitz lo haya puesto al Ministro de Seguridad Pullaro en la lista de diputados; creo que tiene que ver con un concepción ideológica, con ese falso garantismo que pone más énfasis en la protección de los derechos humanos de los delincuentes que de la gente honesta. Somos la provincia más insegura del país y tenemos el doble de posibilidades de ser asesinados que un vecino de cualquier otra provincia”.

En otra parte de su alocución, refiriéndose concretamente al partido que representa expresó:

“ Debemos responder a las demandas de la sociedad que está pidiendo que el justicialismo se convierta en una alternativa para superar la grieta y reconstruir la esperanza en la provincia y en el país. Yo creo que Santa Fe va a ser una especie de tubo de ensayo de la posibilidad de que podamos convivir los que tenemos distintas visiones”.

También habló sobre lo que considera como prioridad para la Legislatura “Primero educación y empleo, que son las dos caras de una misma moneda. Y necesitamos una Justicia que funcione, que haga que los delincuentes vayan presos. Necesitamos un régimen penal expeditivo, establecer un Consejo de la Magistratura para que los jueces se elijan de manera independiente y para controlar el funcionamiento de los jueces. Me parece que el gobierno no tiene el gen productivista. No hay políticas activas de parte de la provincia para potenciar la producción. El justicialismo, en ese aspecto, tiene una propuesta superadora. Yo lo escuché a (Gonzalo) Saglione, que es un muy buen ministro de Economía, decir como un logro que tuvieron superávit fiscal de 2000 millones de pesos el año pasado. Con 2000 millones podríamos implementar un programa para que los jóvenes estudien donde les toque estar y un programa de empleo para resolver el problema de la desocupación entre los jóvenes. El Estado no es una empresa privada que deba tener rentabilidad. Y en materia de tarifas, el gobierno provincial ha criticado a la Nación pero ha seguido una política similar. Eso trae aparejado que muchas empresas cierren. Este concepto de que las tarifas deben responder estrictamente a los costos es equivocado, porque cuando cierra una empresa o un comercio, hay personas que quedan sin trabajo, que en vez de ir a la obra social tienen que ir al hospital y el Estado tiene que hacerse cargo. No es un buen negocio ni para la sociedad ni para la provincia. Nosotros en la Legislatura tenemos que establecer un sistema de tarifas que tenga como punto máximo el incremento salarial”.



En el final de su discurso, Cachi Martínez volvió a llamar a la unidad y aseguró que “vamos a apoyar con toda nuestra fuerza a aquel candidato que prevalezca en la interna a Gobernador. Creo que el peronismo tiene una enorme oportunidad en la provincia. Y hemos definido que el liderazgo no lo decidan los dirigentes sino la ciudadanía. Tenemos dos excelentes candidatos y creemos que la elección del próximo domingo va a tener un gran impacto a nivel nacional, por eso es importante un peronismo unido en la provincia, tal vez sea la llave para construir un proyecto de unidad nacional que incluya a todos los sectores y que sea una alternativa ante un gobierno nacional que nos ha perjudicado de todas las maneras posibles”.