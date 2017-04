Cambios en controles a camiones de la cosecha gruesa para evitar daños en las rutas

Hasta ahora Vialidad detectó infracciones en 40 acopios. De la lista de infractores publicada por Punto Biz, la mitad son cooperativas y allí sobresalen los acopios de AFA (Humboldt, Maciel, María Juana, Gálvez, Colonia Belgrano, Sastre y Angelica), mientras que entre los acopios privados figuran Constantini, Compañía Argentina de Granos y Adagri. Los puertos no descargan camiones con más de 45 mil kilos, como establece la ley, pero en los acopios que reciben los camiones que llegan del campo hay vehículos que traen de 50 mil a 58 mil kilos destrozando así no sólo los caminos rurales, sino también las calles de los pueblos y las rutas provinciales. Este mes, Vialidad volvió a convocar a las entidades para avisarles que para maíz y soja bajó la tolerancia a 1.500 kilos, medida que ya está vigente.

Por ley, los puertos no pueden descargar camiones con más de 45 mil kilos, sin embargo, se han detectado rodados con 50 a 58 mil kilos de carga, un peso que destroza no sólo los caminos rurales, sino también las calles de los pueblos y las rutas provinciales.

