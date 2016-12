Campaña en colectivos para donar órganos

Como en muchos otros países del mundo, se intenta que la donación sea una presencia y una práctica incorporada a la vida cotidiana de la sociedad. Los tratamientos que requieren de transfusiones o trasplantes dependen esencialmente de los donantes, ya que la sangre, plasma, plaquetas, médula ósea, órganos y tejidos no se fabrican artificialmente.

