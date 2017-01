Cáncer de mama: las pacientes con este cáncer in situ viven 10 años más que el resto de mujeres

El carcinoma ductal in situ (CDIS) se corresponde con el tipo de cáncer de mama no invasivo más común en todo el mundo. Un carcinoma que, si bien inicialmente no es invasivo –las células tumorales se alojan en los conductos de la leche o ‘conductos galactóforos’, sin extenderse a otros tejidos de la mama ni a ningún otro órgano–, puede evolucionar con el paso del tiempo a otros tipos de cáncer de mama muy agresivos y con capacidad metastásica –es de decir, para migrar y expandirse por el organismo–. En consecuencia, las mujeres diagnosticadas de CDIS presentan un riesgo mucho mayor de fallecer por un tumor de mama. Pero no todo son malas noticias.

Como muestra un estudio publicado por abc y llevado a cabo por investigadores del Instituto del Cáncer de Países Bajos en Ámsterdam (Países Bajos), las mujeres mayores de 50 años que han recibido tratamiento para el CDIS tienen una probabilidad inferior de morir por cualquier causa, hasta el punto de que su esperanza de vida es 10 años superior a la de la población femenina general.

Como explica Lotte Elshof, co-autora de esta investigación presentada en el marco del Congreso Europeo de Cáncer 2017 de la Organización Europa del Cáncer (ECCO) que se está celebrando en Ámsterdam, "recibir el diagnóstico de CDIS puede ser extremadamente estresante, y los estudios indican que muchas mujeres sobrestiman el riesgo asociado a la enfermedad y se muestran confusas sobre su tratamiento. Pero ahora, nuestro trabajo ofrece la tranquilidad de que el diagnóstico de CDIS no aumenta el riesgo de mortalidad".

En definitiva, y si bien el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer es, simple y llanamente, aterrador, los resultados deberían tranquilizar, cuando menos parcialmente, a las pacientes a las que se les ha detectado un DCIS.