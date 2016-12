Cande Tinelli mostró las huellas de un tatuaje de otro tiempo

¿Qué quiso decir Cande con "viejas cicatrices"? Esta no es la única vez que la hija de Marcelo Tinelli se cubre un tatuaje. Lo último que se hizo fue un blackwork en el cuello, que le tapó otros dibujos anteriores.

De acuerdo a lo que publica Infobae.com, Cande Tinelli no sorprendió esta vez con uno de sus nuevos tatuajes, sino con uno viejo, que está debajo de otro en su espalda.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo