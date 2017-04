Cardozo: "Los barrios de Rosario fueron postergados en obras y servicios"

"Somos una oposición responsable en Rosario, pero no podemos dejar de indicar que tuvimos severos inconvenientes por decisiones políticas y administrativas erróneas, que hoy se pagan con malas condiciones de hábitat en muchos de los barrios de la ciudad", finalizó el concejal.

"Un presupuesto municipal totalmente desbalanceado que impide que el Departamento Ejecutivo decida obras importantes y esté a la expectativa de lo que Nación o provincia estén en condiciones de otorgarle a la ciudad, no resta autonomía y capacidad de gestionar según nuestras propias posibilidades", destacó el edil.

