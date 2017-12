Cardozo pidió que Fein se haga cargo del "fracaso" en transporte

El concejal del bloque de Cambiemos Carlos Cardozo se refirió a las críticas de la intendenta Mónica Fein hacia el gobierno nacional por no colaborar con el debut del nuevo sistema de transporte y dijo que “se anunció en 2013 que en el año 2015, Rosario iba a contar con un nuevo sistema de transporte, pero no sólo no estuvo listo, sino que se tomó el 2015, 2016 y 2017 para armar un pliego, llamar a licitación y al día de hoy no está ni siquiera adjudicado el sistema a las dos empresas privadas”.

“Ahora y como siempre lo hace el socialismo intenta desviar la atención echando la culpa a terceros sin asumir responsabilidades ni admitir fracasos. Este gobierno nacional transparentó un sistema de subsidios que hoy tiene procesados a varios ministros y secretarios del gobierno kirchnerista porque muchos colectivos que no circulaban cobraban subsidios y hoy lo está investigando la Justicia”, continuó el edil.

Además, Cardozo calificó de “insuficientes” los aporte de la provincia de Santa Fe al boleto y dijo que “como lo decimos siempre el gobierno de la provincia es un actor virtualmente ausente en el sistema de transporte y no se hace cargo sabiendo muy bien que tiene obligaciones con este tema”.

Para finalizar, el edil de Cambiemos remarcó que “es muy fácil lo que hace la intendenta Mónica Fein que es echar la culpa para un solo lado. Es una actitud muy injusta y se tienen que hacer cargo de no haber podido poner en funcionamiento el nuevo sistema de transporte, al igual que el 2013 en las puerta del 2018 la implementación del sistema va a ser más lento”.