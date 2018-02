Estará acompañado por los músicos de la ciudad, Pupe Barberis en batería, Pachi Castaño en bajo eléctrico y Lucas Russo en piano.

Carlos Johnson nació en Chicago, es cantante y guitarrista de blues, es zurdo, pero toca el instrumento con la mano derecha al revés, como músicos de la talla de Otis Rush y Albert King.

Considerado un virtuoso de la guitarra, Johnson en su juventud fue admirador de Jimmy Hendrix y Led Zeppelin. Muchos reconocen en su sonido la influencia de Otis Rush, Albert King, Elmore James y T-Bone Walker.

Ha acompañado a grandes como Koko Taylor, Otis Rush, Buddy Miles y Son Seals, por mencionar algunos, ha participado en las grabaciones de músicos notables, entre ellos Billy Branch & The Son Of The Blues y Son Seals. En 1989, hizo la primera gira a Japón con Valerie Wellington y llamó la atención de los fans del blues japonés. Volvió a visitar el país en 2004 como guitarrista de apoyo de Rush. Esto lo ayudó a construir una sólida base de fans en Japón.

Johnson combina el sonido profundo y crudo del estilo tradicional del West Side de Chicago con un sonido más contemporáneo y funky. Sin embargo, es con sus explosiones de texturas y fraseos de jazz y su amor declarado al country-blues que ha creado un estilo propio. Además su potente voz, su presencia en el escenario y su guitarra explosiva lo convierten en uno de los intérpretes de blues más emocionantes de la actualidad.