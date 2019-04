Carola Nin: "Basta de dejar solos y desprotegidos a nuestros adultos mayores"

En el marco de las recorridas por centros de jubilados e instituciones de la comunidad que trabajan con personas de la tercera edad, la precandidata a concejala de Encuentro por Santa Fe Carola Nin afirmó: “Nuestros adultos mayores también dicen basta”.

“En las charlas cara a cara, esta campaña es una enorme oportunidad para escuchar a nuestros mayores. Nos dejan en claro que la jubilación no les alcanza y que las tarifas se comen lo poco que cobran. Nos cuentan con cierta ironía que por ahora el otoño no es tan frío, lo que les permitió no tener que prender diariamente las estufas, pero cuando venga el invierno no saben cómo podrán defenderse. Los que tenemos casa vaya y pase, nos dicen, los que alquilan una habitación, están condenados”, recordó Nin. “Lo venimos diciendo y lo reafirmamos, el socialismo y Cambiemos son dos caras de la misma moneda al momento de recaudar”, afirmó la ex ministra de Jorge Obeid.

“Los más emprendedores, que los hay y muchos, se decidieron a producir en pequeña escala y venden sus productos para completar sus ingresos. Lo hacen dignamente pero no pueden olvidar que ya trabajaron toda una vida e hicieron sus aportes para llegar a este momento con más tranquilidad”, señaló.

“Nuestros adultos mayores también le dicen basta a los aumentos, basta a la soledad a las que los somete la falta de atención de los estamentos gubernamentales. Pero fundamentalmente nos expresan que llegaron hasta acá cumpliendo con sus aportes al estado y que no encuentran una respuesta adecuada que les permita tener la tranquilidad que merecen y necesitan”, repitió Nin.

“Como nos tiene acostumbrados, la Intendenta nos dirá que nada puede hacerse. Les doy un ejemplo de lo que sí se puede hacer: durante mi gestión en el Concejo, presenté una iniciativa para que le reduzcan los costos ante cada renovación del carnet de conducir, que por su edad debe hacerse en períodos más cortos que los jóvenes. Claro está que no obtuvimos el acompañamiento del socialismo. Esto es priorizar de manera evidente la recaudación, sin contemplar la posibilidad de una distribución más justa y razonable de las cargas”, finalizó la candidata del espacio liderado por María Eugenia Bielsa.