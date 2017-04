Carrió dijo que no será candidata en la provincia de Buenos Aires

"Estuve un poco depresiva, deprimida, fue por el medicamento que tomaba. La medicación me hizo pensar que estaba a punto de morirme", reveló la legisladora.

"Si María Eugenia (Vidal) me lo pedía, yo estaba dispuesta a hacer el sacrificio" de ser candidata en la provincia, pero "el PRO decidió que la provincia es del PRO", remarcó

Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI apuntó que tiene su domicilio registrado en la Capital Federal y hasta el 25 de abril puede cambiarlo para ser candidata en territorio bonaerense. "No lo voy a hacer", declaró.

Durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand (El Tres), aseguró que el asesor presidencial Jaime Durán Barba dijo que ella no tiene que ser candidata en la provincia bonaerense. "Lo más importante es sostener al gobierno de María Eugenia Vidal" en la provincia de Buenos Aires, señaló Lilita.

La diputada Elisa Carrió anunció este domingo que no competirá como candidata por la provincia de Buenos Aires. Vinculó su determinación a que "el PRO decidió que la provincia es del PRO", y remarcó que, en algún sentido, esto la "libera" a la hora de decidir su candidatura con vistas a las elecciones legislativas de octubre próximo.

