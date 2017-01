Caso Perassi: el chofer de Strumia seguirá preso

Moscetta también adjudicó a los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli, Aldo Gómez, y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol, el delito de "encubrimiento agravado por ser funcionarios policiales".

El juez de la Cámara Penal de Rosario Daniel Acosta confirmó este viernes la prisión preventiva de Antonio Díaz, ex chofer de Gabriel Strumia, el principal apuntado por la Justicia por la desaparición de Paula Perassi. Se espera que a mediados de este año un juez de sentencia empiece a trabajar en la resolución.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo