Central campeón: "Esto es un principio para seguir creciendo"

“Esto tiene que ser un punto de inflexión para lo que viene”. El presidente de Rosario Central, Rodolfo Di Pollina, ahora quiere ir por más. Y sostuvo que la consagración en la Copa Argentina es lo que faltaba para consolidar el proyecto” de la actual dirigencia.

Emocionado, en diálogo con el programa A diario de Radio 2, Di Pollina sostuvo que “es difícil de describir Central”, porque es “un movimiento social” que “atraviesa todo”. “No es solo un club de fútbol”, agregó.

Y consideró que este título, el primero en una gestión no encabezada por el fallecido escribano Víctor Vesco, es “muy simbólico”.

“Me acuerdo de mi viejo que no está hace años, que fue quien me llevó a la cancha. Central cruza todo eso; Central atraviesa tu vida”, enfatizó.

“Esto tiene que ser un principio para seguir creciendo”, agregó y ya fijó el primer objetivo para lo que viene, que incluye la participación en Copa Libertadores: incorporar cuatro o cinco refuerzos que jerarquicen el plantel.

Además, anunció que en días se lanzará una campaña online para llegar a los cien mil socios, algo fundamental para consolidar el proyecto desde lo economía.