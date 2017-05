Cerraron la causa por el choque de Lorenzetti en el que murió un joven

El fiscal Vottero envió el 22 de marzo al juez Mognaschi el pedido de la familia de la víctima fatal para que se frenara la investigación penal, basado en el "criterio de oportunidad", que está incluido en el nuevo Código Procesal Penal. El magistrado le hizo lugar el 28 de abril. No obstante, la información recién se hizo pública este jueves, doce días después.

El accidente se produjo el 13 de noviembre del año pasado en la intersección de Ituzaingó y Fanti. Lorenzetti, a bordo de un Renault Fluence, colisionó con una moto Honda 125 cc. que era ocupada por dos jóvenes de 22 y 26 años que no llevaban casco. El mayor, identificado como Alejandro Buffet, falleció en el hospital Nosti el 27 de diciembre. Había sufrido un traumatismo de cráneo grave.

En este marco, la madre y la pareja del joven fallecido manifestaron judicialmente que no pretendían continuar la investigación. Ambas argumentaron que Buffet era amigo desde hacía muchos años del conductor de la moto y por ese motivo no quisieron que prosiguieran las pesquisas.

Siempre según las conclusiones del fiscal, el conductor del coche tenía prioridad de paso. Además, las pericias determinaron que circulaba a la velocidad permitida y que no tenía alcohol ni droga en sangre.

De acuerdo a la investigación que realizó el fiscal Vottero, la responsabilidad exclusiva del accidente la tuvo el conductor de la motocicleta en la que la víctima fatal –un joven de 26 años identificado como Alejandro David Buffet– se trasladaba como acompañante. En tal sentido, según explicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, las pericias técnicas llevadas a cabo determinaron que el conductor de la moto estaba alcoholizado y había ingerido drogas; se desplazaba a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora y no disminuyó su marcha a pesar de que había un reductor de velocidad; no tenía prioridad de paso; y fue el embistente del automóvil.

