Champions: los dos madrileños y el Mónaco sacan ventaja en la ida

El conjunto rojiblanco redondeó una gran primera parte, en la que no obstante no supo engrosar la ventaja; cosa que tampoco pudo conseguir en la segunda mitad, en la que también dispuso de varias ocasiones.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo