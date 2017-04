Charla de marketing y técnicas de ventas de Jonatan Loidi y Emiliano Piscitelli

Cuenta con distintas certificaciones internacionales y más de 10 años de experiencia brindando capacitaciones y consultoría en Seguridad IT a empresas Nacionales e Internacionales, como así también asesoramiento personalizado a CEO's y Gerentes, tanto del sector público como privado. Actualmente se desempeña como CEO en VH Group, empresa dedicada a brindar consultoría en Seguridad IT, liderando allí los equipos de seguridad e investigación y desarrollo.

Es Autor del Best Seller ¿Qué es eso del Marketing? Donde de manera simple, pero profunda a la vez, explica el rol e importancia del Marketing en los negocios del Siglo XXI. Este libro obtuvo importantes reconocimientos y su versión on-line llego a las 3 mil descargas. Adicionalmente es un activo columnista en los medios gráficos, radiales y televisivos más importantes del continente: clarín, cronista Comercial, Management Herald, La Capital de Rosario, El Observador, El economista, Metro, entre tantos otros.

Conferencista TEDX con tres charlas dictadas: “El no ya o tengo” TEDX Rio Limay; “Tiempo al Tiempo” TEDX Durazno; “Marcas que Marcan” TEDX Mar Del Plata.

