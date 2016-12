Chile: levantan alerta de tsunami y evacuados regresan a sus casas

Por su parte Gendarmería señaló en un comunicado que la población penal se encuentra sin novedades en las zonas afectadas por el sismo: "Los suministros de agua, luz y gas se mantienen con normalidad y no hay personal ni internos afectados, aunque algunas unidades penitenciarias ubicadas en la isla de Chiloé están sin energía eléctrica", precisaron.

"Me desplazo a Chiloé inmediatamente", comentó el secretario de Estado, quien agregó que "la tarea del día es restablecer la conectividad entre Chonchi y Quellón, lo que podría tardar hasta 48 horas".

Las autoridades chilenas cancelaron este domingo por la tarde las medidas de precaución en las cinco regiones del sur del país que se vieron afectadas por un terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter, que no provocó víctimas pero sí algunos daños materiales, por lo que los 4.000 evacuados comenzaban a retornar a sus hogares.

