Ciclista atropellada: "Esta Justicia no sirve porque no repara"

“Es un delincuente”. Así se refirió Mariana Sena, integrante de la NG Compromiso Vial, al conductor que el 1º de enero arrolló a la ciclista Marianela Ojeda en Sarmiento al 3000 y luego siguió viaje. Para la activista son una “tomada de pelo” los argumentos que, nueve días después del hecho, expuso la abogada del acusado, y también la actitud de la Justicia, que no hizo nada por encontrarlo.

“Es inconcebible que sea el mismo imputado el que aparezca diez días después”, dijo Sena en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, e insistió con un proyecto ya otras veces planteado por Compromiso Vial para que se cree una fiscalía especializada en siniestros viales.

“Si se hubieran puesto en funcionamiento todos los resortes del Estado se hubiera dado con esta persona en las horas siguientes de ocurrido el hecho”, remarcó. Y sostuvo que la demora hace que se pierdan pruebas fundamentales, como por ejemplo la posibilidad de realizar un test de alcoholemia. “Al no reaccionar rápido el rol de la Justicia queda desdibujado”, insistió.

“Tiene que haber una fiscalía especial con peritos, ingenieros, móvil, un alcoholímetro. Tienen que estar todos esos resortes y los servicios de seguridad conectados. No dar diez días de un gris que generan todo tipo de especulaciones”, enfatizó.

Toda la situación genera, para ella, “una tomada de pelo”. “Esto no es un accidente; acá hay un conductor temerario. Y esta Justicia no sirve porque no repara. Necesitamos saber y recuperar a una sociedad que todos los días pierde personas por siniestros viales”.

Y agregó que “la persona imputada genera todas las sospechas sobre si sabremos quién y en qué condiciones manejaba . Para nosotros y la sociedad es inaceptable asimilar que estos hechos ocurren y naturalizarlos. Fue absolutamente bestial, es brutal. Marianela ha sobrevivido a un siniestro que todavía no sabemos qué consecuencias va a tener”.