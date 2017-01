Ciclo "La Santa Fe en el Rayo"

Dionisos la Puerta de la imaginación de la intuición de lo no dicho y por ende de la creación está bajo cuatro cadenas su guardián es el inconsciente colectivo de una sociedad seducida por Apolo que gobierna con las armas de la mentira instalada. Dionisos es un sistema de fuerzas que está en el hombre y deviene en Dios.

Una noche de ciclos eternos en espera de ese amanecer que no llega, pero que se vislumbra. La vigilia de ojos abiertos, los días por venir, la promesa del futuro, el amor.

El viernes 27 de enero: Si no te quisiera, no estaría acá , de Mario Zimotti y a cargo del grupo El Galpón del Arte.

El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios conocidos, es la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando a lo largo de la obra, conflictos aún no resueltos de la idiosincrasia y la historia reciente de Argentina.

