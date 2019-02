Cierre de listas: los últimos acuerdos en los tres principales frentes 

En el día previo al cierre de listas para presentar los candidatos a las elecciones municipales y provinciales hubo novedades en los tres principales frentes políticos. El mandatario santafesino Miguel Lifschitz irá por una banca en Diputados. En tanto, José Corral será acompañado en la fórmula para la gobernación por la concejala rosarina Anita Martínez. Además, el senador nacional Omar Perotti recibió el apoyo de Unidad Ciudadana tras reunirse con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador encabezará la lista a diputados provinciales, según resolvió tras un encuentro con dirigentes socialistas en la Casa de Gobierno. La periodista de Radio 2 Ivana Fux informó que si bien aún no trascendió quién será la mujer que estará segunda en la nómina, sería el vicegobernador Carlos Fascendini el que estaría en la tercera ubicación.

Por otra parte, José Corral, intendente de Santa Fe y precandidato a gobernador de Cambiemos, presentó este jueves a la concejala rosarina Anita Martínez como acompañante de fórmula.

A través de su cuenta de Twitter, Corral publicó una imagen junto a la concejala y al ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Tengo la enorme alegría de contarles que junto a Anita Martínez vamos a tomar el desafío de construir una propuesta de futuro para todos los santafesinos. Joven, luchadora y con esa incansable vocación de ayudar a los demás. ¡Hay equipo! ¡Vamos Cambiemos!", escribió.

En tanto, el senador nacional Omar Perotti recibió el apoyo de Unidad Ciudadana tras mantener una reunión con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. La acompañante de la fórmula estaría entre la diputada nacional Alejandra Rodenas y María de los Ángeles Sacnun. Sonó el de María Eugenia Bielsa, aunque la ex vicegobernadora no se bajaría y se presentaría en la interna peronista.

Las Elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (Paso) se llevarán a cabo el 28 de abril. En tanto, las generales serán el 16 de junio.