Cilsa convoca a los talleres gratuitos en oficios POETA

CILSA (Centro de Inclusión Libre y Solidario de Argentina) es una Organización No Gubernamental (ONG), de bien público, fundada el 14 de mayo de 1966 en Santa Fe, República Argentina, cuyo propósito principal es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo