Cinco nuevos casos de violencia de género en la ciudad

Otro caso de denuncia de agresión física a una mujer terminó con la detención de un muchacho de 25 años en la comisaría 19ª de barrio Triángulo. Desde el domicilio de Felipe Moré al 4100, su ex pareja advirtió a la policía que la golpeó.

Un caso similar al anterior derivó en la detenión de un hombre de 35 años en Garay al 100 bis. Una mujer de 38 años, que dijo ser su ex pareja, lo denunció por agresión física. El detenido fue alojado en la comisaría 16ª.

Un hombre de 31 años fue apresado por agredir físicamente a su ex pareja, una mujer de 28 años, en Dr. Rivas al 2700. El supuesto golpeador fue remitido a la comisaría 15ª de barrio Domingo Matheu.

En Ocampo al 100 de barrio República de la Sexta, un joven de 18 años fue detenido por amenazas a su ex pareja, una chica de 17 años. Según el relato de la víctima, el muchacho le dijo que iría a la escuela donde ella estudia y la secuestraría. La chica mostró a la policía un documento emitido por el MPA con orden de ronda de vigilancia para ella y su familia. El joven fue remitido a la comisaría 4ª.

En la calle 1º de Mayo al 4000 de barrio Tablada, un hombre de 42 años fue detenido momentos después que su ex pareja, una mujer de 24 años, denunciara que el mismo la había amenazado con un machete. El agresor fue llevado a la seccional 16ª y puesto a disposición de la justicia.

