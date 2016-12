Cintas negras en las fiestas contra la violencia machista

“La ruptura de la trama entre mujeres, sumada a la familia como destino unívoco y el confinamiento al espacio doméstico no son naturales, no son modos de ser ni elecciones libres. Fueron políticas necesarias para la atomización de lo social en unidades cerradas familiares como ordenadoras de los cuerpos dentro del capitalismo. Mujeres disputando entre sí la atención de los hombres, compitiendo por ver quién cocina los mejores platos son el fondo de la trama que instala a los varones como el ejemplar libre y autónomo, alrededor del cual se ordenan el resto de los cuerpos. Desde este lugar de poder es de donde sale la crueldad que hoy se despliega contra nosotras, contra nuestros cuerpos y sentires”, señaló a Página/12 Virginia Giannoni, escritora e integrante del Colectivo Ni Una Menos.

