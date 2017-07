Clase de cocina en la calle recreativa para aprovechar los alimentos

Este domingo a las 10 la Secretaría de Ambiente municipal reforzará las actividades de su campaña "Los alimentos no se tiran" con una clase de cocina de participación libre y gratuita en Calle Recreativa, en el sector de Oroño y el río.

