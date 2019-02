Clean south, de Alejandro Junger   

Sinopsis

En este libro encontrarás recetas deliciosas y sencillas que podrás preparar con ingredientes fáciles de encontrar: bocaditos, ensaladas, sopas, pastas, postres y mucho más. La invitación es a que adoptes hábitos saludables y puedas seguir el programa CLEAN.

"Cocinar es un arte. Cocinar «Clean» es un arte aún más especial, ya que lo estás haciendo para darle a tu organismo, y al de quien cocines, el mejor combustible para funcionar óptimamente. La comida es información. Con cada plato que prepares, con cada licuado o ensalada, mejorarás la calidad de la información que le proporcionas a tu cuerpo." Dr. Alejandro Junger

Del autor best seller de The New York Times, un libro pensado para ayudar a que tu cuerpo recupere su capacidad autocurativa.



Editorial Grijalbo