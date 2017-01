Cocaína: su consumo dificulta el olvido de los datos irrelevantes e inútiles

El consumo de cocaína es muy malo para la salud, y sobre todo, para la salud cerebral. No en vano, la cocaína altera tanto la función como la estructura del cerebro, lo que provoca, entre otros muchos efectos negativos, que los consumidores tengan grandes dificultades para identificar sus prioridades y tomar decisiones, así como para inhibir los comportamientos inadecuados.

Y a ello se aúna, como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y de la Universidad de Leiden (Países Bajos) comunicado por abc, que las personas que toman cocaína sufren una alteración del proceso de control implicado en la supresión de diferentes tipos de memorias irrelevantes, por lo que les cuesta más olvidar los recuerdos y datos irrelevantes. Un aspecto a tener en cuenta dado que la capacidad de memoria de los seres humanos no es, ni mucho menos, infinita.

Como explica Manuel J. Ruiz, co-autor de esta investigación publicada en la revista "Experimental and Clinical Psychopharmacology", "la memoria no consiste solamente en almacenar y extraer recuerdos. Olvidar es un proceso tan importante como los anteriores, ya que permite desechar la información que no es importante o necesaria para permitir que otros recuerdos más relevantes sean codificados y almacenados con mayor eficacia".