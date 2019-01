Comenzó a regir el aumento del 35% en el boleto interurbano

Este domingo aumenta otra vez el boleto del transporte interurbano, aunque ya el jueves se aplicó una suba en los servicios que cuentan con Sube. El incremento es de casi un 35 por ciento. El 4 de noviembre pasado se había aplicado un incremento del 25 por ciento.

En contacto con Radio 2, el secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, explicó que esta nueva suba –que específicamente es del 34,9 por ciento– “es producto de la caída del subsidio nacional al transporte automotor de pasajeros que caducó el 31 de diciembre de 2018”. Eran 3 mil millones de pesos que ayudaban a sostener el servicio.

Así, pese al fondo especial que creó el gobierno provincial para apuntalar el servicio, desde este domingo trasladarse de un municipio a otro será un 34,9 por ciento más caro. No obstante, no todas las empresas aplicarán el incremento del mismo modo ya que algunas podrán hacerlo de forma desdoblada aunque todavía no se especificaron cuáles.

Este segundo aumento en el transporte interurbano se suma, además, al incremento en la tarifa urbana. Desde el 1º de enero, el valor del boleto pasó a ser de 23,17 pesos. También, por arrastre, subió el precio para usar las bicicletas públicas a 29,97 pesos por día.