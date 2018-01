Comienza el juicio por corrupción a Lula que puede inhabilitar su candidatura

Este miércoles comienza el juicio contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que podría frustrar sus aspiraciones de volver a la presidencia. Se trata del juicio para ratificar o suspender la condena a 9 años y medio de cárcel por corrupción impuesta al ex mandatario quien no estará presente durante el proceso. Este martes encabezó junto a la ex presidenta Dilma Rousseff un masivo acto en Porto Alegre donde le pidió a los camaristas que no voten según su pensamiento político sino con fundamentos jurídicos.

Según informó EFE, en esta causa judicial, una de las siete abiertas a Lula, la mayoría por supuesta corrupción, el antiguo jefe de Estado responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS, como un triplex en el balneario Guarujá, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.

El juicio definirá el futuro personal de Lula y puede influir en el desarrollo del proceso político ante a las elecciones de octubre próximo, a las que el ex presidente pretende presentarse como candidato del PT.

En este contexto –y con cientos de manifestantes en la puerta del tribunal–, los tres magistrados que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, deben decidir si mantienen, modifican o anulan la sentencia que recibió el ex mandatario (2003-2010.

Lula, que este martes se dio un baño de masas ante miles de simpatizantes en Porto Alegre, seguirá el juicio desde la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde inició su carrera política y participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980.

El dirigente del PT se convirtió el pasado 12 de julio en el primer ex mandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985).