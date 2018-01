Cómo cuidar a los niños del excesivo calor

El exceso de calor se elimina por el sudor e irradiando por la piel. Este mecanismo puede fallar cuando existe elevada temperatura y humedad. El mismo, puede presentarse como diferentes formas clínicas de distinta gravedad, según publica el sitio sanatoriodelamujer:

- Calambres de calor: Los síntomas son calambres musculares fuertes de corta duración en piernas, brazos o abdomen debido a pérdida de sal y líquidos en caso de sudoración extrema y más frecuentes en niños si no se han hidratado suficientemente, luego de haber realizado un ejercicio físico vigoroso.En caso que esto suceda, se recomienda beber líquidos, ubicarse en lugar fresco y masajear los músculos afectados es suficiente para solucionar el problema.

Insolación: Es un trastorno más grave que ocurre cuando la persona se encuentra en ambiente muy cálido sin hidratarse. Sus síntomas pueden incluir debilidad, fatiga, deshidratación, cefalea, náuseas y vómitos, irritabilidad y taquipnea entre otros.En estos casos, lleve a su hijo a la sombra, desvístalo, estimúlelo para que coma y beba, dele un baño de agua fresca y llame al médico. Hay casos que pueden ser severos y se deben administrar líquidos por vía endovenosa. Si no se trata puede terminar en un golpe de calor.

Golpe de calor: Es un cuadro grave que requiere una urgencia médica, donde la temperatura corporal puede exceder los 41º C pudiendo provocar severos daños si no se trata. Sucede en caso de excesivo abrigo, fatiga haciendo ejercicio en ambiente muy caluroso y falta de ingestión de líquidos. Dejar un niño dentro de auto cerrado cuando la temperatura ambiente es de 34º C, en el interior del coche la temperatura puede superar los 51º C en poco más de 20 minutos. Los síntomas muestran una piel enrojecida, caliente y sin sudoración, fuerte cefalea, mareos, confusión, fatiga, convulsiones y hasta pérdida de conciencia. Mientras espera al médico, lleve el niño a la sombra, desvístalo, mójele con agua fresca y no le de de beber.

Recomendaciones - Aspectos preventivos

- Enséñele a beber antes y durante las actividades físicas los días de calor. Vístalo con ropa liviana de colores claros.

- La intensa actividad física es preferible realizarla a primera hora de la mañana o última hora de la tarde.

- Enseñe a su hijo a refugiarse inmediatamente en un interior siempre que se sienta demasiado caliente.

- Servicio de Pediatría del Sanatorio de la Mujer (Rosario - Argentina)

Jefe del Servicio: Dr. Jorge Perochena