Cómo cuidar la salud en época de exámenes

Intentá pensar en positivo. Si estás a punto de hacer un examen para el que no pudiste estudiar tanto como te gustaría, no te castigues por ello. Simplemente, aceptá la situación e intentá hacerlo lo mejor posible. Y después de cada examen, pasá la página y enfocate en el siguiente.

No escuches música mientras estudiás, a pesar de los beneficios saludables de la música sobre el estado de ánimo. Cuando se trata de estudiar, este ingrediente puede limitar tu capacidad de concentración. Si hay algunos momentos en los que te gustaría elegir alguna melodía para escuchar, preferí hacerlo en volumen bajo y seleccionar una melodía a modo de ambiente. A través de YouTube podés encontrar un amplio catálogo de inspiración.

Reducir tu tiempo de ocio en tiempo de exámenes es muy distinto a renunciar a tu tiempo libre. No es incompatible estudiar con tener momentos para pasar con amigos.

Cuidá tus hábitos de descanso. La mente no es una máquina, por tanto, por mucho que te empeñes en estirar las horas del reloj, en realidad, necesitás descansar. Intentá no quedarte hasta tarde por la noche delante de los libros, la computadora y los apuntes. Dormí e intentá descansar. A la mañana siguiente te sentirás más relajado para concentrarte.

