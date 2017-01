Cómo destacarte en inglés

No mientas en tu nivel de inglés durante una entrevista de trabajo. Sentirte presionado con el tema no te ayuda a aprender más rápido. Simplemente, intentá adoptar una actitud proactiva para lograr tu meta. A través de internet también podés acceder a formación especializada a través de plataformas que ofrecen recursos gratis.

Viajar durante julio o agosto a un país extranjero para participar, por ejemplo, en algún curso, es una buena oportunidad para nutrirte no solo con el idioma, sino también, la cultura y las costumbres sociales de una región en concreto. Este tipo de viajes te aportan confianza en vos mismo y autonomía.

