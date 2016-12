¿Cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad?

Eterno dilema de la cena de Nochebuena: ¿armamos la mesa adentro o afuera? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lamentablemente no puede despejar del todo esa duda, ya que indica que hacia la noche del sábado y madrugada del domingo podrían producirse precipitaciones.

