¿Cómo prevenir la Muerte Súbita en el atleta?

Supongamos que Πηειλιππιδεσ (FILIPIDES) gozaba de cabal salud. ¿Pudo el ejercicio intenso causarle la muerte? La carrera de Maratón requiere gran esfuerzo, donde ocurren dramáticos cambios fisiológicos que pueden conducir a la fatiga aguda, definida como el conjunto de cambios que experimenta el organismo cuando se encuentra sometido a condiciones extremas de esfuerzo físico y que lleva inexorablemete a la pérdida del equilibrio fisiologico de las sustancias que componen su organismo a este equilibrio se lo denomina homeoestasis. La fatiga aguda o fisiológica aparece en un momento crítico ante el esfuerzo extremo. Los atletas altamente motivados, como Πηειλιππιδεσ (Filipides), presentan mayores riesgos de fatiga aguda, dado que tienden a desarrollar esfuerzo intenso, más allá de los límites del organismo, por más preparado que se halle y durante mayor tiempo. Πηειλιππιδεσ lo estaba. Pero, tan malo es el defecto como el exceso de entrenamiento o la insuficiente recuperación. El trabajo excesivo provoca serios trastornos funcionales: del sistema nervioso central y periférico (depresión de la actividad neuromotora, desacople electromecánico en placa neuromuscular, depresión de la excitabilidad); del aparato muscular (trastornos en la contractilidad por desequilibrio iónico de sodio y potasio, por pérdida de proteínas contráctiles y por alteraciones del Ca++ o ATP); del sistema inmunitario (depresión del sistema autoinmune); del corazón (decremento de la función ventricular por arritmias y trastornos de la conducción eléctrica); del metabolismo (elevación del lactato y del amoniaco séricos, hipoglicemia, hiponatremia,disminución del metabolismo basal, del pH, del glucógeno y del umbral anaeróbico, deshidratación); del sistema hematológico (anemia, linfopenia, hipocalcemia); del aparato pulmonar (disminución en el consumo de oxígeno máximo, hiperventilación y aumento del costo ventilatorio). Muchas de estas alteraciones, por graves que sean no provocan muerte súbita, sino pérdida de la salud, la posterior postración y deceso por insuficiencia multiorgánica, que permite la sobrevida varias horas o días después de la aparición de los primeros síntomas. La única forma de recuperacion de la fatiga aguda es el reposo y la incorporación al organismo de las sustancias que supuestamente se han perdido. Hay dos órganos cuya disfunción está relacionada con la muerte súbita: cerebro y corazón. Entre los porcentajes se habla para la primera causa en un orden del 82 % y cerebral del 7 %. Existen también causas respiratorias en el orden del 3 % y a las otras causas las denominamos inexplicables. Entonces podriamos decir abreviando que existe la posibilida de una muerte súbita como consecuencia de un exceso en la intensidad y duración de la actividad física (como así también influyen las condiciones climáticas y el horario durante el cual se realiza) y otra causa la presencia de patologías conocidas o desconocidas por el paciente que en determinadas condiciones aumenta la posibilidad de sufrir una muerte súbita. Y tambien existe las que mezclan ambos conceptos. La muerte súbita se describe como la que ocurre dentro de las primeras horas que aparecen síntomas (algunos especificos y otros inespecificos) y es lógicamente natural, espontánea y no esperada. Es por ello que tiene una gran repercusión social e indefectiblemente se la define como una desventura que sorprende y paraliza. Existen patologías más frecuentes capaces de producir M.S. como Cardiopatía isquémica, miocardiopatías, enfermedades infiltrativas, prolapso mitral, alteraciones electrolícticas, por mencionar algunas de ellas. Pueden ser adquiridas y otras son congénitas hereditarias y familiares. Prevención y diagnóstico

Según publica el Dr. José Luis Imhoff, Cardiólogo del Sanatorio Parque, a través del sitio, /www.grupoorono.com.ar , que la historia griega relata que Filipides fue un profesional ateniense en carreras de larga distancia. Cuenta Plutarco que le fue encomendada la tarea de informar a loa atenienses de la victoria obtenida por sus ejércitos contra los ejércitos Persas en Maratón- (existen otras versiones históricas). Entre ambos puntos existe una distancia cercana a los 40 Km. Luego de tamaño recorrido y ulteriormente de informar a las autoridades, el atleta cayó muerto. Este acontecimiento a no dudar marcó el éxito político que ulteriormente tuvieron las ciudades griegas y su forma de gobierno: la democracia.

