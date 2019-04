¿Cómo prevenir los infartos?

“A un número importante de personas les podríamos ayudar a evitar que tengan un infarto”, así lo expresa Daniel Piskorz, médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, y agrega: “podemos evitarlo y lograr que sus arterias recuperen parte de sus funciones; por lo que, esos pacientes, pueden volver a tener una vida normal”.

En la Argentina, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad por enfermedades del corazón, tales como hipertensión arterial, infartos, insuficiencia cardíaca, entre otras, provocaron, en 2015, la muerte de 71.893 argentinos; lo que representa una persona cada siete minutos.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más personas por Enfermedad CardioVascular (ECV) que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas,

Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos bajos y medios. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ECV.

-¿Cómo darnos cuenta que el dolor de pecho debe llevarnos a la consulta?

- La población deberá tener en cuenta que cuando se siente un dolor en la cara anterior del pecho; la zona de la corbata; o siente falta de aire cuando está haciendo un esfuerzo o aun en reposo y que lo despierta por las noches, debe concurrir urgente a un centro especializado y hacer la consulta. Para evitar que el infarto se consume.

- ¿Qué características tiene el dolor de pecho con el que se puede manifestar un infarto?

- El dolor es delante del esternón, en la zona de la corbata. Puede estar corrido hacia la parte izquierda del tórax en la zona mamaria. Es una opresión como que algo pesado se aplasta contra el pecho o puede ser como una comezón o un ardor que puede correrse a los hombros y a los brazos. Se acompaña de traspiración y chuchos de frío y náuseas. Generalmente ese dolor se inicia con un esfuerzo a tal punto que si la persona detiene el esfuerzo el dolor cede. Pero hay que ser cuidadosos porque muchas veces los pacientes debutan con estos dolores estando en reposo Algunas veces ese dolor despierta a los pacientes si están durmiendo. El dato a tener en cuenta es que en la mayoría de los casos el dolor comienza con un esfuerzo y el mismo cede cuando se deja de hacerlo.

Consumo de sal

“Recomiendo reducir la sal de mesa, la sal que se le agrega a los alimentos mientras su cocción y el consumo de alimentos elaborados y envasados por su alto contenido de sodio.

Si bien el sodio es necesario para mantener la vida debemos darle a nuestro organismo la cantidad de sodio necesario y no más. El agregado de sodio a los alimentos es un hábito cultural y no una necesidad fisiológica. Con dos gramos de sal agregada a los alimentos cubrimos esas necesidades. La cocción de los alimentos no debe ser hecha agregando sal y evitar consumir productos procesados y/o envasados y evitar los fiambres y embutidos ya que tienen un alto contenido de sodio”, afirma Daniel Piskorz.