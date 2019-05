¿Cómo se tratan las úlceras de los miembros inferiores?

La úlcera en los miembros inferiores puede tener muchos orígenes. Esa úlcera debe ser tratada localmente pero al mismo tiempo deberemos buscar la causa que la ha provocado.

Hay úlceras cuyo origen es una colagenopatía, por ejemplo, una enfermedad reumática. Si no tratamos esta enfermedad de base, si lo hacemos solo localmente no va a curar.

"No todos los tratamientos son iguales”, afirma Armando Schapira, médico flebólogo al respecto.

- ¿El huésped, es decir la persona en la que anida la enfermedad, tiene su influencia?

- Sí. Claro, la persona influye. Por eso, no ir al fondo de la cuestión hace que esto se vuelva crónico. Por lo que cuesta mucho más tratarlo y resolverlo al problema que ese paciente nos trae al consultorio.

- Doctor Schapira, el ecodoppler, ¿los ayuda a llegar rápidamente al diagnóstico?

- Sí, por supuesto que sí; salvo algunas patologías vasculares complejas, las que para llegar al diagnóstico necesitamos estudios más sofisticados. Me refiero a la “angio tac”, o “angiotomografía”, o “angio resonancia”; éstos son estudios en los que se inyecta método de contraste en los vasos, todos métodos que nos ayudan llegar al diagnóstico. Éstos representan en mi consultorio el 2 al 3% de las consultas; el 98% con el ecodoppler las diagnosticamos.

- ¿Existe alguna relación entre trombofilia y várices?

- Hay un trabajo de un grupo inglés, en el que se demuestra que, de acuerdo a la magnitud de la patología venosa, algunos pacientes pueden llegar a tener una o más trombofilias. No es que la trombofilia provoque la várice, pero puede coexistir y cuanto mayor es la gravedad de esa patología venosa, mayor número de trombofilia, ese paciente puede llegar a tener no una sino hasta dos, tres o cuatro.

- ¿Qué es lo que más ven ustedes, los flebólogos, en el consultorio?

- Un 12% de los pacientes que vemos tienen lesiones de venas subcutáneas, son venas que están debajo de la piel y las que a simple vista no se pueden diagnosticar. Ese paciente puede recibir, en el caso que no se recurra a los estudios correspondientes, un tratamiento inadecuado. Hay algunas venas que no se ven a simple vista pero ya tienen una insuficiencia; es decir, ya no están trabajando bien. Ejemplo, nos encontramos con un paciente con las clásicas arañitas, es decir, una telangiectasia, las que son provocadas por una vena que siendo superficial, está localizada un poco más profunda, en general, no se ve en el examen clínico, y va a requerir de un examen con el ecodoppler, de lo contrario podemos hacer un tratamiento no adecuado.

- ¿Requieren un tratamiento más largo?

- No necesariamente; la arañita, en esos casos, es la manifestación de un mal funcionamiento de una vena que no se ve en el examen clínico; la que para poder verse requerirá de los estudios correspondientes, es decir el Eco Doppler y la Transiluminación

- ¿Cuál es el tratamiento de esa arañitas?

- Hay una serie de tratamientos que dependen del grado de “profundidad” de lo superficial. Llamamos superficial a todo lo que está por encima de una vaina que se llama “aponeurosis” que es la encargada de envolver a los músculos; de allí, hacia la piel, es lo que nosotros clasificamos como superficial. Dentro de ese espacio que acabo de delimitar, existen diferentes planos venosos, por lo que los tratamientos varían de acuerdo al plano en que se encuentre la vena que causa las arañitas. Tratamientos que van desde lo mínimamente invasivo como las inyecciones esclerosantes, la espuma que es mismo tratamiento con otra forma de aplicación; hasta llegar a otro tipo de tratamientos.

- ¿Las medias de presión?

- Un colega mío decía que no se puede comenzar un tratamiento flebológico al que no se agregue la elasto compresión. Además se pueden agregar los medicamentos venotónicos que nos ayudan a aliviar a los síntomas.

Lo que debemos lograr es restablecer un rápido retorno de la sangre hacia el corazón que se logra, además, con el ejercicio y la actividad física en general, como natación, bicicleta, etc y evitar todo ejercicio de impacto.