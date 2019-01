Comportamiento: Día Mundial escolar de la no violencia y la paz

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.

Rosario3.com fue en busca de la opinión del Psicólogo Social Horacio Tabares, director de Vínculo, un espacio donde se atienden problemáticas del consumo de sustancias y se preparan operadores sociales para que el marco institucional barrial y escolar puedan trabajar como catalizadores de la integración social, la solidaridad y el respeto por el otro.

Tabares es un trabajador social que desarrolla su actividad sobre el terreno al que conoce desde los años 80, haciendo este trabajo de detectar los focos de violencia y asistir y prepara a docentes y operadores sociales. “La escuela en la encrucijada”, es uno de sus libros.

Tabares sostiene que “que a la realidad hay que transformarla y para ello hay que transformar estructuras sociales y políticas. Hay que entrelazar los saberes y las acciones de docentes, directivos, y alumnos. Cada escuela deberá ser el ámbito de formación de una nueva cultura que haga frente a la cultura consumista. Incorporando en el proceso de formación a adolescentes “preventores” y madres “preventoras”. Si les damos instrumentos, se transformarán en protagonistas activos en trabajar la prevención".

Reforzando esta idea, Tabares manifiesta además que “debemos esforzarnos para hacer de cada escuela una comunidad de formación en una nueva cultura, la cultura del respeto, no sexista, no violenta, diversa. Una cultura que ayude a asimilar las diferencias, Hay algunos recursos que nosotros hemos desarrollado. Debemos comprometernos como sociedad en poder transformarla formando e integrando a los pibes para que no queden atrapados únicamente en la cultura narco”.

Para Ernesto Yoldi, médico psiquiatra, una de las causas de la violencia entre las personas, se da cuando uno empieza a sentir que su sistema de creencias comienza a resquebrajarse y lo que él creía acerca de la vida, del mundo, de él y de los otros, de repente, deja de ser un sistema válido y siente que ha quedado sin su sustento; para lo cual reacciona con violencia cuando sus creencias son desconocidas. Ésta es una forma que se da entre personas, entre grupos y entre etnias y naciones, lo que entorpece la vida de las personas ya que en lugar de aceptar las diferencias cada uno quiere imponer su propia creencia.

- ¿Cuál es la contrapartida con la que se pueda minimizar esas diferencias?

- Una forma es entender lo que el otro opina, y pensar que podría tener sus razones. Pensar, por ejemplo que ese pensar distinto no tiene por qué afectarme. Además debemos estar dispuestos a ceder y esto nos ayuda a salir de la violencia y comenzar a encarar un nuevo camino en las relaciones interpersonales.

- Para usted, ¿esto se puede enseñar?

Sí y es tarea de los adultos hacerlo en nuestras distintas esferas de actividad; yo, como médico, si recibo el comentario de un paciente que el medicamento que le recomendé no le hizo bien, no puedo negar esa posibilidad; si me niego a las razones de mi paciente y le adjudico ignorancia o le atribuyo un error, estoy ejerciendo violencia psicológica, aprovechando una relación asimétrica.

Mi conducta se manifiesta como de naturaleza violenta.

Mandela, un hombre de paz

En el año 2002, Nelson Mandela escribió el prólogo del “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, publicado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

“El siglo XX”, comenzaba Mandela, “se recordará como un siglo marcado por la violencia. Fruto de las nuevas tecnologías al servicio de ideologías de odio. Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento individual y cotidiano: el dolor de los niños maltratados por las personas que deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de los ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas de todas las edades que actúan violentamente contra sí mismas. Este sufrimiento es un legado que se reproduce a sí mismo a medida que las nuevas generaciones aprenden de la violencia de las anteriores, las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren las condiciones sociales que favorecen la violencia. Ningún país, ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune. La violencia medra cuando no existe democracia, respeto por los derechos humanos, ni consensuada gobernabilidad”.