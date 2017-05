Compró una beba pero después la devolvió por su color de piel

Los hechos salieron a luz tras una investigación que surgió por parte de las autoridades locales cuando las mujeres involucradas no se presentaron a una entrevista en la que habían pautado para registrar a una beba que había nacido en una casa.

Pero a tres días de recibir a la beba en su hogar, la compradora se arrepintió porque se dio cuenta de que era mulata, no podía explicar a su entorno el color de piel de su hija y se la devolvió a su madre biológica. Ésta última se la llevo a verdadero padre para que se hiciera cargo y allí fue adonde la policía la encontró.

Para poder llevar adelante todo el proceso, actuó como intermediario un marroquí. La demandante recibió la beba de su madre biológica, quien no quería quedarse con su hija por ser fruto de una relación casual, por lo que aceptó venderla.

La mujer había tenido varios abortos previos y los médicos le habían dicho que no iba a poder quedar embarazada de nuevo. Entonces, Francesca decidió simular un embarazo y comprar por 20 mil euros una recién nacida.

